Gazze ablukadan kurtuluncaya kadar gösterilere devam

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin kısmi çözümlerle ikna edilerek durdurulamayacağını, Gazze Şeridi'nin tamamından ablukanın kaldırılmasından başka bir şeyin kabul edilmeyeceğini belirtti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında dün (12.10.2018) şehit olan Filistinli genç Afifi Mahmud Ata Afifi'nin (18) cenaze töreninde konuşan Heniyye, barışçıl gösterilerin, Gazze ablukası kaldırılıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

ABD'nin gündeme getirdiği Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılmak için Gazze'de mücadele verildiğini dile getiren Hamas lideri, pusulalarının da Kudüs ve Filistin'in tamamının dışında bir yere çevrilmeyeceğini ifade etti.

Heniyye, ayrıca Gazze ablukasını kaldıracak her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu Filistinli genç Afifi Mahmud Ata Afifi'nin (18) de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuş, 154 kişi yaralanmıştı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesinin çözümü için uzun süredir bir plan hazırladığı biliniyor.

Detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi İsrail'in lehine maddeler içeriyor.

Plan kapsamında, İsrail tarafından göçe zorlanan, topraklarından sürülen 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin geri dönüş hakkının da ellerinden alınacağı iddia ediliyor.

Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Anlaşma'nın detaylarını ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

Kaynak: AA