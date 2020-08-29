İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 vakaları artıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 36 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, Gazze'de virüsün ilk belirlendiği mart ayından bu yana Gazze'deki vaka sayısının 257'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Sağlık ekiplerinin virüs tespit çalışmalarını sürdürdüğü, virüsün yayılmasını engellemek için zorunlu haller dışında hareketliliğin durması gerektiği ifade edildi.

Virüsün karantina merkezlerinin dışına sıçraması endişeleri artırdı

Sağlık Bakanlığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik alandan oluşan Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışarıdan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos'ta korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Bu gelişme üzerine 24 Ağustos'tan itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karantina merkezleri dışında 27 Ağustos'ta da yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA