Geçmişteki izdihamlar

Endonezya'da futbol müsabakasının sona ermesinin ardından çıkan izdihamda şu ana dek 125 kişinin yaşamını yitirmesi, tarihteki benzer faciaları akla getirdi.

Dün, Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında kavga çıktı, polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu yaşanan izdihamda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son yıllarda kitleleri bir araya getiren toplumsal etkinliklerde benzer facialar yaşanabiliyor. Özellikle kapalı mekanlarda başlayan yangınlar nedeniyle oluşan panik anları izdihamlarla neticeleniyor.

Brezilya’daki Santa Maria kasabasında 2013'te meydana gelen olayda 230’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Gece kulübünde çıkan yangının büyük paniğe yol açması sonucu kaçmaya çalışanlar için etkinlik büyük bir faciayla sona erdi.

Kamboçya'da bir festivalde 2010'da çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 345 olarak açıklandı, olay, "Kızıl Kmerler'in 1979'daki komünist yönetiminden sonra ülkeyi vuran en büyük trajedi" olarak nitelendirildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2004'te meydana gelen konser faciasında 194 kişi hayatını kaybetti.

Mekanın toplam kapasitenin 3 katı kadar olan yaklaşık 3 bin kişinin "Callejeros" isimli rock müzik grubunu dinlemeye geldiği konser sırasında mekanın tavanında çıkan yangın felaketlerin başlangıcı oldu.

Acil çıkış kapılarının kilitli olması ve rutin yangın denetiminin zamanında yapılmaması sonucu yaşanan izdiham, dumandan zehirlenen onlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Hac farizasını yerine getirmek için her yıl milyonlarca Müslüman'ın akın ettiği kutsal topraklardaki izdihamlarda da yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Özellikle hacı adaylarının tünel çıkışı ve şeytan taşlama sırasında yaşadıkları izdihamlar, çok acı kayıpları beraberinde getirdi.

En çok kişinin hayatın kaybettiği 2 Temmuz 1990'da Mina'daki tünelde çıkan izdihamda 1426 kişi öldü.

24 Eylül 2015'te şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda da 753 kişi yaşamını yitirdi, 887 kişi yaralandı.

24 Mayıs 1994'te benzer bir nedenden ötürü çıkan izdihamda ise 270 kişi hayatını kaybetti.

Yine 1 Şubat 2004'te 251 kişi ve 12 Ocak 2006'da 364 kişi şeytan taşlama esnasındaki izdihamlarda yaşama gözlerini yumdu.

Hindistan'da Hindu dini özel günlerinde yaşanan facialar sonucunda da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

2005'in Ocak ayında Satara bölgesinde Hindu hacılar arasında yaşanan izdihamda 257 kişi öldü.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 2013'te Hindu hacı adayları, Sindh Nehri üzerindeki köprünün çökmesi endişesiyle paniğe kapıldı, çıkan izdihamda ezilerek ya da nehre düşüp boğularak ölenlerin sayısı 115 olarak açıklandı.

Kongo'nun başkenti Brazzaville'de 1994'te kilisede vaftiz töreninden sonra çıkan izdihamda çoğu çocuk 150 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ağustos 2005'te bir köprüde intihar eylemcisinin olduğu söylentisi nedeniyle izdiham meydana geldi. Bağdat'taki izdihamın sonucu 1005 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da 2010'da Duisburg'da düzenlenen Aşk Geçidi sırasında eğlence alanına giden yolların üzerindeki tünelde izdiham yaşandı, 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Dünya spor tarihi, binlerce kişi kapasiteli stadyumlarda meydana gelen facialarla yüzleşti. Bunların başında 1985 Şampiyon Kulüpler Kupası Finali'nde yaşananlar geliyor.

Liverpool seyircileri, 29 Mayıs 1985'te Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda Juventus taraftarlarına saldırarak izdihama neden oldu.

İzdihamda 39 kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından İngiliz kulüpleri, UEFA tarafından 5 yıl boyunca Avrupa Kupası müsabakalarından men edildi.

İngiliz futbolunu derinden etkileyen bir başka facia da 15 Nisan 1989'da İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşandı.

Liverpool-Nottingham Forest maçı başladıktan 6 dakika sonra biletsiz Liverpool seyircileri, maça girmek için Hillsborough Stadyumu'nun kapılarına yüklendi, 96 kişi havasız kalarak ya da ezilerek can verdi.

Peru ile Arjantin arasında 1964'te yapılan futbol müsabakasında çıkan olaylar sonucu yaşanan izdiham, 328 kişinin ölümüyle sonuçlanarak "futbol tarihinde görülen en ölümcül facianın" yaşanmasına neden oldu.

Gana'nın başkenti Akra'da Accra Hearts of Oak ile Asante Kotoko takımları arasında oynanan mücadelede gol sevinci yaşayan taraftarlara polisin biber gazı sıkması, "Afrika futbol tarihinin en büyük facialarından" biriyle sonuçlandı.

Gazdan korunmak isteyen taraftarların kaçışmasıyla oluşan izdiham sonucu 126 izleyici hayatını kaybetti.

Nepal'in başkenti Katmandu'da da 1988'de çıkan fırtınada stadyumdaki seyirciler sığınacak yer aradı, bu sırada yaşanan izdihamda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.