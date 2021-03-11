Rusya’da Twitter’ın hızı yavaşlatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya platformu Twitter’ın hızının 10 Mart’tan itibaren yavaşlatılacağını bildirdi.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi.

Açıklamada, Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya’da erişime kapatılabileceği belirtildi.

Roskomnadzor, yavaşlatmanın mobil cihazların yüzde 100'üne, sabit cihazların da yüzde 50'sine uygulanacağı bilgisini paylaştı.

Moskova, geçtiğimiz haftalarda muhalif lider Aleksey Navalny taraftarlarının sokağa çıkmak için Twitter üzerinden organize olmasına tepki göstererek, ABD'li şirkete, gerekli önlemleri alması için ihtarda bulunmuştu.

Ayrıca platformun bu amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istemişti.

Keza Roskomnadzor, sosyal medya platformu Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı şekilde ihlal etmekle suçlamıştı.