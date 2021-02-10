Ukrayna'da Rus aşısını tescili yasak

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik aşı alanında da devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna, Rusya'ya ait koronavirüs aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Ukrayna'da Rus aşısını tescili yasak

Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kovid-19 aşısının tedariki ve testleri, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı altında gerçekleşecek.

Bununla birlikte, ülkede Rusya'ya ait Kovid-19'a karşı aşı ve diğer tıbbi ilaçların tescili yasaklandı.

COVAX kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

AA

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