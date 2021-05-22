Gölge oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ vefat etti

Gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist ve emekli öğretmen olan Ertuğ, bir süredir Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyordu.

Ertuğ'un cenazesi, Lefkoşa Mezarlığı'nda, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde yakın ailesinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Demirsöz, mesajında, "Yazar, filatelist, emekli öğretmen, Kıbrıs Türk gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ'un aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli sanatçımız usta Mehmet Ertuğ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ertuğ, 14 Mart 1939'da Yiğitler köyünde doğdu. 1957'de Kıbrıs Türk Lisesi ticaret bölümünden mezun olan Ertuğ, Güzelyurt Öğretmen Kolejini bitirdi.

Ertuğ, burslu eğitim aldığı Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden 1961'de mezun oldu ve öğretmenliğe başladı, 1986'da da emekliye ayrıldı.

Filatelinin gelişmesi için oluşturulan Kıbrıs Türk Filateli Derneğinin kurucularından olan Ertuğ, bu alanda kitaplar yayımladı.

Ertuğ, katıldığı pul sergilerinde ödüller, madalyalar aldı, çeşitli dergilerde filatelik makale ve araştırma yazıları yayımlandı.

KKTC'de Karagöz ve Hacivat gölge oyununun temsilcisi olan Ertuğ, meddah olarak da gösteriler yaptı, 1993'te yayımlanan Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı yapıtıyla bu alandaki hizmetini pekiştirdi.

Ertuğ, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneğinin 2017'de verilen Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri'nde gölge oyunu kategorisinde ödüle layık görüldü.

Birth Of A State With Postmarks (1979), Atatürk Flamları (Türkçe-İngilizce 1981), Doğuş (Türkçe-İngilizce 1985) ve Geleneksel Türk Tiyatrosu (1993) Ertuğ'un eserleri arasında bulunuyor.

Ertuğ, 5-6 yaşlarındayken köylerine gelen gölge oyunu sanatçılarından etkilenerek, Karagözcülerin en meşhuru Molla Hasan'dan gördüklerini taklit etti ve gölge oyununu öğrenmeye başladı.

Lisede Türkçe öğretmenliği yaptığı dönemde, okul müdürünün talebi üzerine Karagöz ve Hacivat oyununu öğrencilerle tiyatro olarak sergileyen Ertuğ'un performansı beğenildi.

Ertuğ, bunun üzerine Karagöz ve Hacivat'ın suretlerini temin etti ve gölge oyunculuğuna başladı. Ertuğ, uzun yıllar Lefkoşa Büyükhan'da Karagöz ve Hacivat oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

AA