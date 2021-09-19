Google'dan Rus seçimlerine müdahale

Ruslar 3 gün sürecek olan parlamento seçimleri için sandığa gidiyor ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin bir kez daha seçimlerden birinci olarak çıkacağı öngörülüyor.

Bu hafta sonu yapılacak seçim, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidardaki hakimiyetini sağlamlaştırma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Google dokümanı ve Youtube videosu engellendi

AFP'nin haberine göre, ABD teknoloji devi Google, Rusya'nın medya otoritesi Roskomnadzor’un talebi üzerine hapisteki Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın çoğu ülkeden kaçan veya haziran ayında tutuklanan müttefiklerilerinin iki Google dokümanını ve iki YouTube videosunu engelledi.

Google’ın içerikleri engellemesi, cuma günü Google ve Apple'ın mağazalarından Rus muhalefet lideri Navalny'in müttefikleri tarafından oluşturulan uygulamanın kaldırmasının ardından geldi.

Rusya’nın Apple ve Google’a baskısı sonuç getirdi

Apple ve Google uygulamayı kaldırmaya yönelik Rus hükümetinin yoğun baskısı altındaydı.

Rus yetkililer bunu yapmamanın seçime müdahale olarak yorumlanacağını ve ağır para cezasına yol açacağını belirtmişti.

Perşembe günü, Apple ve Google temsilcileri Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde bir toplantıya davet edilmişti.

Konsey toplantının ardından yaptığı açıklamada, Apple'ın Rus makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul ettiğini söylemişti.

Navalnıy 17 Ocak'ta havaalanında tutuklanmıştı

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Navalnıy, Moskova yakınlarındaki Vladimir şehrinde bir hapishanede bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber