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Gorbaçov 92 yaşında hayatını kaybetti

Reuters'ın haberine göre Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünya 30.08.2022, 23:54
Gorbaçov 92 yaşında hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov Moskova'da tedavi gördüğü merkez kliniğinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Rus politikacı Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin dağılması kararını almıştı.

1980'lerde hayata geçirdiği glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden inşa) politikalarıyla beraber Rusya'da liberalleşme ve serbest piyasaya geçiş adımlarını atan Gorbaçov, ABD ile imzaladığı stratejik silahsızlanma anlasmalarıyla da Soğuk Savaş'a bitiren Sovyet politikacı olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: TRT Haber

#mihail gorbaçov #Sovyetler Birliği
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