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Görüşme bitti

Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin 1 saat 10 dakika sürdüğü aktarıldı.

Dünya 31.10.2021, 13:27 31.10.2021, 14:15
Görüşme bitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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#Görüşme
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