Görüşmenin saati belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın bugün, G20 zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.



ABD'li yetkili Biden'ın görüşmede Erdoğan'a "Krizlerden kaçınılması gerektiğini ve düşüncesizce eylemlerin iki ülkenin müttefikliğine fayda sağlamayacağını söyleyeceğini" ifade etti.



Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisinin de ele alınacağı bildirildi.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

NTV