Güney Kore ile Amerika, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı yaptı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikata F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 ve ABD'nin F-16 ve F-35A uçakları da dahil olmak üzere 30 uçak katıldı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-35A savaş uçaklarının Güney Kore'nin başkenti Seul'e getirilmesiyle 11 Temmuz'da başlayan tatbikat dört gün sürdü.

ABD'li üst düzey yetkili Ryan Worrell, F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasındaki "güçlü ittifakı" göstermek için, taktikleri güvenli bir şekilde yürütmek olduğunu açıkladı.

Mart 2021'de ABD ve Güney Kore arasında düzenlenen askeri tatbikat, Kuzey Kore tarafından şiddetle kınanmıştı.

Kuzey Kore, 3 Temmuz'da Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki göstermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3'lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği, sert şekilde kınanmıştı.