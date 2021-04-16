Güney Koreli şirket Myanmar ordusuyla ortaklığını bitirdi

Güney Koreli firmanın yöneticilerinden Min Ji-hyun, hisselerinin yüzde 40'ı Myanmar Savunma Bakanlığına ait Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) firması ile ortak girişiminin, Myanmar ordusunun üst düzey yöneticilerine kar getirdiği eleştirilerden ötürü son verildiğini bildirdi.

MEHL ile ortak girişimin yüzde 70 hissesini elinde bulunduran POSCO'nun Myanmar'daki faaliyetlerini sonlandırmayacağını vurgulayan Min, Myanmarlı firmaya ait yüzde 30'luk hisseyi satın alarak yerel ortak olmadan faaliyetleri sürdürmek istediklerini belirtti.

POSCO'nun kararının ardından Myanmarlı firmadan bir açıklama yapılmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 6 Mart'taki açıklamasında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddetini kınamış, "Başta Myanmar Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii olmak üzere gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA