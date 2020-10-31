Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'e girecek milletvekililerini belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20:00'de sona erdi. Sandıklar kapatıldı ve sayıma geçildi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi önde götürüyor

Ülkedeki televizyon kanallarında yayınlanan gayri resmi sonuçlara göre "Gürcü Hayali" (GD) Partisi, seçimlerde birinci sırada yer alıyor.

Eski Gürcistan Başbakanı ve milyarder işadamı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu GD'nin, İmedi TV'ye göre yüzde 55, Rustavi 2'ye göre yüzde 52,26, Mtavari TV'ye göre yüzde 41, Formula TV'ye göre ise yüzde 46 oy aldığı belirtiliyor.

İlk açılan sandıklardaki duruma göre, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Birlik Ulusal Hareketi Partisi'nin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet" seçim bloğunun ise yüzde 23 ile 33 arasında oy aldığı görünüyor.

Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan seçim zaferi konuşması

Öte yandan, ilk açılan sandıkların sayımlarının yayınlanmasının ardından GD Partisinin Tiflis'teki merkez ofisi yakınında konuşma yapan mevcut Gürcistan Başbakanı ve GD Partisi'nin Başbakan adayı Giorgi Gakharia, "Biz kazandık. Kendi seçimini yapan tüm Gürcistan vatandaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Ülkesinde bugün demokratik yollarla şeffaf seçimlerin yapıldığını belirten Gakharia, Gürcistan'ın böylece tüm dünyaya kendi medeniyetini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

İlk seçim sonuçlarını değerlendiren Saakaşvili, söz konusu sonuçlara göre GD Partisinin tek başına iktidarı kuramayacağını, dolayısıyla zaferin muhalefetin olduğunu savundu.

Kaynak: AA