Guterres, Çin'i Sincan İnsan Hakları Komisyonu'nun tavsiyelerine uymaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün (Perşembe) Pekin’i, Çin'in Sincan bölgesinde işlenen insanlığa karşı suçlardan bahseden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporunun ‘tavsiyelerine uymaya’ çağırdı. Çağrıyı, Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric bildirdi.



Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Dujarric yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan raporun, ‘Genel Sekreterin bir süredir Sincan hakkında söylediği gibi insan haklarına saygı duyulması ve Uygur topluluğuna saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını’ söyledi.



Söz konusu rapor, Müslüman Uygur azınlığa yönelik uygulanan işkence ve cinsel şiddetin ‘güvenilir kanıtlarından’ bahsediyor ve uluslararası toplumu bu konu ile ilgili harekete geçmeye çağırıyor. Raporda, net bir sayı verilmemekle birlikte Uygurların ve Sincan'daki Müslüman azınlık üyelerinin ‘önemli bir bölümünün’ gözaltına alındığını belirtiliyor. Raporda ayrıca sıkı güvenlik önlemlerine tabi tesislerde- en azından 2017'den 2019'a kadar- ‘yaygın bir keyfi gözaltı modelinden’ bahsediliyor.

Kaynak: Şarku’l Avsat