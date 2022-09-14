Guterres ile Putin arasında önemli görüşme

BM'nin New York'taki merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Guterres, Putin ile yaptığı görüşmede, Rus gübre ihracatı da dahil olmak üzere Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın kapsamını genişletmeyi görüştüklerini söyledi.

Guterres, "2022'de gıda eksikliğimiz yok, dağıtım sorunumuz var. Gübre piyasalarını normalleştirmezsek 2023'te sorun yaşarız." dedi.

Bu yılki mahsul ekiminin 2021'den daha az olduğuna dair raporlara dikkati çeken Guterres, "Rus gübrelerinin ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik şiddetle çağrımın nedeni budur. Bu konu yaptırıma tabi değildir." diye konuştu.