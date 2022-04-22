Guterres-Putin görüşmesi 26 Nisan'da

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in hafta başı Rusya Federasyonu’nu ziyaret ederek temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile 26 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’in 26 Nisan’da Putin ve Lavrov'la görüşeceğini teyit etti.

Guterres'in 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup göndererek, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiği açıklanmıştı.