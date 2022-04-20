Guterres Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.
Dünya 20.04.2022, 20:52
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini duyurdu.
Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.
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