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Guterres, savaşın küresel sonuçları konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından Ukrayna'daki savaşın küresel yansımalarına dikkatleri çekti.

Dünya 08.03.2022, 22:39
Guterres, savaşın küresel sonuçları konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

Kaynak: AA
#BM #Antonio Guterres
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