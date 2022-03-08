Guterres, savaşın küresel sonuçları konusunda uyardı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından Ukrayna'daki savaşın küresel yansımalarına dikkatleri çekti.
Dünya 08.03.2022, 22:39
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."
Kaynak: AA
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