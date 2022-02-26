Guterres'ten Zelenskiy'e insani yardım sözü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceğini vurguladı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Guterres ile Zelenskiy'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Guterres'in, BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Guterres, Zelenskiy'i BM'nin salı günü Ukrayna'da insani yardım operasyonları için bir fon açacağı konusunda bilgilendirdi." ifadesine yer verildi.