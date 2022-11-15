Guterres ve Lavrov Bali'de görüştü

Endonezya'nın Bali adası dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirdi.

G20 Liderler Zirvesi Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Endonezya'nın Bali adasında başladı.

Rusya'yı G20 zirvesinde Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Zirvesi için bulundukları Bali'de bir araya geldi.