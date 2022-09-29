Guterres’den Tahran’a protestolara karşı ‘azami itidal’ çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric bugün yaptığı açıklamada, Guterres’in kolluk kuvvetlerini gereksiz veya orantısız herhangi bir güç kullanmaktan kaçınmaya çağırdığını ve herkesi İran'daki durumun tırmanmasını önlemek için azami itidal kullanmaya çağırdığını aktardı. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Dujarric, “Protestolar sonucunda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere artan ölümlere ilişkin raporlardan giderek daha fazla endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, Mahsa Amini'nin ölümünün koşulları hakkında ‘hızlı, tarafsız ve etkili bir soruşturma’ gereğini de vurguladı.



İranlılar, bir insan hakları grubunun protestolarda 75'ten fazla insanın yaşamını yitirdiğine ynelik uyarısına rağmen ardı ardına on ikinci gün de gösterilerine devam etti.



İran’da 22 yaşındaki genç kadın Amini kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle göz altına alındıktan sonra ölmüş ve ardından gösteriler patlak vermişti.



Muhalif medya yurt dışındaki büyük çaplı protestoların birçok şehirde devam ettiğini aktardı. Aktivistler, internet kısıtlamalarının görüntüleri yayınlamayı giderek zorlaştırdığını belirtiyor.



Yarı resmi Fars haber ajansı’nda salı günü yapılan açıklamada, Amini'nin 16 Eylül'deki ölümünden bu yana yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Şarku’l Avsat