Hamas, Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesini kınadı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Castex'in açıklamasının Fransa hükümetinin çifte standardını gösterdiği ve İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve buradaki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız Başbakanı'nın söz konusu ifadesinin "Siyonist işgalin açıkça tarafını tutmak ve (İsrail'in) Filistin halkına karşı uyguladığı ırkçı gündem ile sömürge politikasını benimsemek" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olan Fransa'nın tutumunun AB'nin tutumuyla da örtüşmediği bildirildi.

Fransa Başbakanı Castex, dün Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu CRIF'in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." ifadesini kullanmıştı.