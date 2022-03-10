Hamas: İşgal liderlerinin İslam ülkelerine ziyaretlerini endişeyle takip ediyoruz

Konuyla ilgili basın açıklamasında Hamas, Filistin halkının ve onun haklı ulusal davasının stratejik derinliğini oluşturan kardeş Arap ve İslam ülkelerine işgal liderlerinin yaptığı ziyaretleri son derece endişe verici bulduğunu, siyonist işgalcinin bölgeye çengel atmasına ve buraların halklarının çıkarlarına dokunmasına fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hamas açıklamasında; "Haklarımızı ihlal eden, Kudüs'ü ve Mescidi Aksa'yı kirleten ve yahudileştiren, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza ablukasını ve düşmanlığını sürdüren, binlerce esirimizi özgürlüklerinden yoksun bırakmaya devam eden, çocuklarımızı öldüren, evlerimizi yıkan ve halkımızı yurdundan kovan siyonist düşmanla bütün ilişkilerin reddedilmesi konusunda ilkeli bir tavır içindeyiz." ifadesini kullandı.

Hareket, Filistin'in Müslümanların ilk kıblesinin ve ümmetin çıkarlarının kalesi konumunda olduğunu dolayısıyla burayı savunan Filistin halkıyla dayanışma içinde olunması, ona destek verilmesi, onun kararlı duruşunun güçlendirilmesi gerektiğini hatırlattı ve bunun da gasıp siyonist düşmanın çıkarlarına tamamen ters düştüğüne dikkati çekti.

HAKSÖZHABER