Hamas lideri Heniye'den Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye, yayımladığı taziye mesajıyla bugün vefat eden Saadet Partisi YiK üyesi Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı dileklerini iletti.

Heniye'nin mesajı şöyle:

Kardeş ülke Türkiye’deki Saadet Partisi’ne Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk’ün vefatına ilişkin Allah’tan Rahmet diler ve en samimi taziye dileklerini bildirmektedir.

Allah’tan duamız merhumu rahmetiyle kuşatmasını kendi katında derecesini yükseltmesini ve cennetine almasıdır. Hamas Hareketi olarak Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk’ün cihat yolculuğunu İslam’a, Ümmetin davasına ve ülkesine yaptığı fedakarlıkları hatırlatıyor merhumun partisine, ailesine ve Türkiye halkına derin üzüntülerimizi bildiriyor taziyemizi iletiyoruz.

Allah’tan Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk’ü en geniş rahmetiyle kuşatmasını, Ailesine ve sevenlerine sabır temenni ediyoruz.

Muhakkak ki Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz. Bakara/156