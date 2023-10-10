Hamas'tan Aşkelon sakinlerine süre

Filistin ile İsrail arasındaki çatışma aralıksız bir şekilde devam ediyor. İsrail, Gazze'nin çevresine yığdığı tanklarla ablukayı daha da sertleştirirken, Hamas bulduğu her fırsatta roketlerle karşılık vermeyi sürdürüyor.

Son olarak Hamas'tan yapılan açıklamada sınıra yakın kentlerden Aşkelon'daki işgalcilerin saat 17.00'ye kadar kenti boşaltmaları istendi.

İSRAİL VE FİLİSTİN'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail saldırılarında Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 770'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.

HAMAS'TAN İSRAİL İLE OLASI ATEŞKES AÇIKLAMASI

Üst düzey Hamas yetkilisi Moussa Abu Marzouk, Al Jazeera ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın "hedeflerine ulaştığı" için İsrail ile olası bir ateşkes konusunda görüşmelere açık olduğunu söyledi.

İSRAİL: GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ SAĞLADIK

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladıklarını ve Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli gruplarla çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail bölgelerinde kontrolü sağladıklarını ve dün geceden itibaren bölgeye sızma yaşanmadığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail beldelerinin tamamının tahliye edildiğini belirtti.

Hagari, Gazze Şeridi sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" dile getirdi.

İsrail ordusu, "Hamas'ın saklanacak yeri yok, onları her yerde bulacağız" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne en yakın 31 bin nüfuslu Sderot'ta bir tahliye yapmadıklarını açıklamış ancak burada kalmayı tercih eden İsraillilerden evlerini terk etmemelerini ve kapılarını kilitlemelerini istemişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere "Mısır'a gidin" önerisinde bulundu.