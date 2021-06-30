Hamas ve İsrail arasındaki esir takası görüşmeleri Mısır'da devam edecek

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Mısır'a giden güvenlik yetkililerinden oluşan heyete Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için başmüzakerecilik görevini yürüten Yaron Blum'un başkanlık ettiği aktarıldı.

Haberde son zamanlarda konuyla ilgili Mısır'da birçok görüşme yapıldığı ancak ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

Hamas'ın elindeki 4 İsrailli ile İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin değişimi için Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerin içeriğine dair taraflar bilgi vermekten kaçınıyor.

AA