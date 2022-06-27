Harkiv'e Rus saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı
Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Harkiv'e Rus kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Dünya 27.06.2022, 22:15
Harkiv'e yönelik hava saldırısında şehrin Mareşal Rybalko Sokağı'nda patlamalar meydana geldi.
Harkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: AA
23
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü