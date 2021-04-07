Hayatta kalabilmek için arkadaşlarını yediler

José Luis 'Coche' Inciarte, kiralık uçakları 13 Ekim 1972'de Şili ile Arjantin arasında And Dağları'na çarptığında ölümden kaçan 16 kişiden biriydi.

Arkadaşlarını yediler

Kurtulanlar Dr Roberto Canessa, Nando Parrado ve Antonio Vizint'in yardım almak için 10 gün yürüyüş yaptıktan sonra 72 gün sonra kurtarıldılar, ancak kaza yerinde kalan bazıları hayatta kalmak için ölü arkadaşlarının cesetlerini yemeye zorlandılar.

Bugün Bu Sabah'ta ortaya çıkan Coche, arkadaşlarının etini yiyebilmek için 'büyük bir enerji ve zihin çabası' harcaması gerektiğini açıkladı, ancak acısının 'onunla yaşamaması' konusunda ısrar etti.

Kaynak: Daily Mail