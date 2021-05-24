Hedasi Barajı'nda kriz devam ediyor

Mısır Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Mısır'ın özel televizyon kanalı ON'da yer alan açıklamasında, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey D. Feltman ile Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin 4-7 Mayıs tarihlerinde Hedasi Barajı sorununa çözüm aramak için Mısır, Sudan ve Etiyopya'ya yaptıkları ziyaretleri değerlendirdi.

ABD'nin Hedasi Barajı krizinin çözümüne ilişkin herhangi bir öneri sunup sunmadığına dair sorulan bir soruya cevap veren Abdulati, Washington'ın bu konuda herhangi bir önerisi olmadığını belirtti.

Abdulati, ABD'de bazı kesimlerin öncelikle konuyla alakalı bir vizyon geliştirilmesi için çalıştığını, bunun da vakit aldığını söyledi.

Abdulati ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin de bölge turu kapsamında üç ülkenin görüşlerini dinlediğini ancak aynı şekilde Afrika Birliği'nden de söz konusu ülkelerin kabul edeceği herhangi bir çözüm önerisi gelmediğini ekledi.

Hedasi'yle ilgili müzakerelerin hala askıda olduğunu söyleyen Abdulati, çözüme ulaşmak için hızlı bir hareketlilik olması temennisinde bulundu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.