Herson bölgesinin sözde Vali Yardımcısı Stremousov öldü
Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinin sözde Vali Yardımcısı Kiril Stremousov geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Dünya 09.11.2022, 17:50
Herson bölgesinin sözde Valisi Vladimir Saldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Stremousov'un bölgede geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya ve Ukrayna orduları arasında Herson bölgesindeki çatışmalar son iki ayda şiddetlenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki sivillerin tehlikeli alanlardan tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.
Rusya, Ukrayna'nın Herson bölgesinin yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini 30 Eylül'de ilhak etmişti.
Kaynak: AA
16
açık
Günün Anketi Tümü