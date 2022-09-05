Herson'da yapılması planlanan referandum ertelendi

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna’nın Herson kentine atanan yönetici, ilhak için düzenlenmesi öngörülen referandumun "güvenlik" gerekçesiyle şimdilik ertelendiğini açıkladı.

Rus devlet haber ajansı TASS’a göre, bölgeye Rusya tarafından atanan askeri ve sivil bölgesel yönetim başkanı Kirill Stremousov, ‘Referandum için hazırlıkları yaptık, yakın bir süre içinde bunu gerçekleştireceğiz. Ancak gelişmeler yüzünden bunu şimdilik geciktireceğiz.” dedi.

Kirill Stremousov, Herson kenti yakınlarındaki Dinyeper Nehri üzerindeki Antonivskyi karayolu köprüsünün Ukrayna’nın saldırıları yüzünden araçların geçişine kapandığını bildirdi.

Rusya’nın bölgeye tayin ettiği yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Herson ile birlikte komşu Zaporizhzhia ve tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Moskova’ya ilhak için eylül ayında Rusya’daki yerel seçimlerle eşzamanlı olarak referandum düzenlenebileceğini bildirmişti.

Rus birlikleri, mart ayında Herson kentini işgal etmişti. Rusya, Herson’u daha önce ilhak ettiği Kırım’a askeri birlik yığınağı yapmak veya buradan asker getirme konusunda adeta “kara köprüsü” olarak kullanıyor.

Ukrayna geçen hafta yaptığı açıklamada, uzun süren bombardımanın ardından bu kenti geri almak için karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews