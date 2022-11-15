Hersonlular insani yardımı almak için sıraya girdi

Rus güçlerin çekilmesiyle 4 gün önce yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen ve dün Ukaryna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de ziyaret ettiği Herson kentinde yaşayanlara insani yardım dağıtılmaya başladı.

Savaşın başladığı ilk günlerden itibaren yaklaşık 8,5 ay boyunca Rus kuvvetlerinin kontrol ettiği kentin merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce kişi dağıtılan insani yardımları aldı.

Elektrik, su ve telefon hizmetlerinin verilemediği kentin binlerce sakini, marketlerin açık olmadığı Herson'da dağıtılan insanı yardım kolilerini alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Eşi ve çocuğuyla uzun bir süre kuyrukta bekleyen 33 yaşındaki Sergey Yarmolçuk, AA muhabirine, "İnsani yardım dağıtılmaya başladı. Kolilerde ne var bilmiyorum ama bize yemek lazım. Yemek yemeyi istiyoruz." dedi.

Rus güçlerin burada kaldığı zaman benzer yardımların alınmasının mümkün olmadığını belirten Yarmolçuk, şimdi ailece yardım kolilerini almaya çalıştıklarını kaydederek, "Umarım şanslı oluruz ve bize de sıra gelir." diye konuştu.

Sergey'in eşi Marina ise kentin sakinlerine ilk insanı yardımların bugün verilmeye başladığını belirterek, "Paramız kalmadı. İşimiz yok. Ruslar girmeden önce kendi imkanlarımızla para kazanıyorduk." ifadelerini kullandı.

Savaş başlarken öncelikle evde mümkün olabilecek gıda ürünleri stoklamaya çalıştıklarını aktaran Marina, bu süreçte evde yemeği yaparken tasarruflu olmaya çalıştığını anlattı. Marina, şehir tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiği için yardım almaya başladıklarını belirterek, "Artık tekrar yaşamak istiyoruz. Hava bile değişti. Önemli olan budur." dedi.

Küçük kız çocuğuyla beraber meydana gelerek insanı yardımı kolisini alan 28 yaşındaki Vadim Kapelyuk, kentte kalan insanların bu tür yardımlara ihtiyaç duyduğunu, ayrıca elektrik ve su verilmesini beklediklerini söyledi.