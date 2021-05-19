Hindistan'da fırtına nedeniyle yolcu gemisi battı

Donanma sözcüsü Alok Anand, üç geminin katıldığı, helikopterle yapılan aramalarda şu ana dek gemi mürettebatı ve yolculardan 183 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Anand, kalan 78 kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Mumbai'nin kuzeyinde batan bir başka mavna için yürütülen ayrı bir operasyonda da 35 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına taşıma yaptığı kaydedildi.

"Son yirmi yılın en şiddetli tropik fırtınası" olarak nitelenen Tauktae, Hindistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde 25 kişinin ölümüne sebep oldu.

AA