Hindistan'da oksijen krizi
Suzuki'nin Hindistan'daki tesislerinde salgınla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle üretime ara vereceği bildirildi.
Dünya 30.04.2021, 10:56
Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijenin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.
Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.
Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.
Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.
AA
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