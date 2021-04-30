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Hindistan'da oksijen krizi

Suzuki'nin Hindistan'daki tesislerinde salgınla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle üretime ara vereceği bildirildi.

Dünya 30.04.2021, 10:56
Hindistan'da oksijen krizi

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijenin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

AA

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#oksijen
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