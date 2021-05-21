Hindistan'da yeni tehlike: Şu ana kadar 219 kişinin ölümüne yol açtı

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

AA