Hindistan'la Rusya arasında Ukrayna görüşmesi

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmede Ukrayna'da devam eden durum ve Hindistan vatandaşlarının tahliyesinin gündeme geldiği belirtildi.

Putin'in Modi'yi bugün ilan edilen geçici ateşkes ve insani koridorların açılması konusunda bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, Hindistanlı öğrencilerin Ukrayna'daki durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus askerleri Hindistan vatandaşlarının Sumi'den güvenli şekilde tahliyesi için çaba gösteriyor. Modi, vatandaşlarının ülkeye getirilmesi konusunda alınan önlemler için Rus tarafına teşekkür etti. Başbakan Modi'nin isteği üzerine Putin, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında bugün üçüncü turunun yapılması planlanan müzakerelere ilişkin bilgi verdi."