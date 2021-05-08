Hindistan mutantı Bangladeş'e de sıçradı

Üst düzey sağlık yetkilisi Nasima Sultana, yaptığı açıklamada, Hindistan'dan Bangladeş'e Benapole Kara Limanı üzerinden dönen 2 kişide Kovid-19'un "çift mutant varyantı" olarak tanımlanan B.1.617 türüne rastlandığını ifade etti.

Yetkililer, tespit edilen 2 vakanın yanı sıra 4 kişinin de yakın temaslı durumunda bulunduğunu belirtti.

Bangladeş hükümeti, nisan ayında, Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle bu ülkeyle sınırını kapattığını açıklamıştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1285 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 772 bin 127'ye ulaştı.

Son 24 saatte 45 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı vefat sayısı 11 bin 878'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 706 bin 833 oldu.

AA