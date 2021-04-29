Hindistan'ın durumu Afrika'yı alarma geçirdi

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, Hindistan’daki Kovid-19 salgınındaki olumsuz gidişatı "tam bir güvensizlikle" izlediklerini belirtti.

Hindistan’la yaklaşık aynı nüfusa sahip kıtanın benzer bir senaryoyu yaşamaması için çok çok hazırlıklı olması gerektiğine işaret eden Nkengasong, "Hindistan'da olup biten şey kıtamız tarafından göz ardı edilemez. Virüsün yayılmasına müsaade etmemek için tüm toplantı ve etkinlikler durdurulmalı." dedi.

Hindistan’ın aşı ihracatını yasaklamasının kıtadaki aşılama programını öngörülebilirliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Nkengasong, gelecek haftalar belki aylarda da benzer bir durumun yaşanabileceğini söyledi.

Aşıların çoğunu, AstraZeneca aşılarını üreten Hindistan Serum Enstitüsünden temin eden Afrika ülkelerinde şimdiye kadar 17,9 milyon doz aşı yapıldı. Aşılamanın en fazla yapıldığı ülkeler arasında Fas, Nijerya, Etiyopya, Gana ve Kenya yer aldı.

Şimdiye kadar 4,5 milyondan fazla vakanın kaydedildiği kıtada, 121 binden fazla kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.

AA