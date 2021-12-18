Hintli muhalifin hapse atılmasının arkasından Pegasus çıktı

Hindistan'da muhalif Rona Wilson'ın cep telefonunun Pegasus casus yazılımıyla ele geçirildiği iddia edildi.

Başbakan Narendra Modi hükümetine karşı muhalif duruşuyla bilinen aktivist ve araştırmacı Wilson, terörle ilgili suçlardan ötürü tutuklanarak 2018'de hapse atılmıştı.

Guardian'ın 17 Aralık tarihli haberine göre Uluslararası Af Örgütü, yaptığı adli incelemeler sonucunda Wilson'ın telefonunun Temmuz 2017-Mart 2018 arasında, aktivist hapse girmeden üç ay önce Pegasus casus yazılımıyla ele geçirildiğini öne sürdü.

İncelemelerde Wilson'a ait iPhone 6s model cep telefonunun iki yedeğinde Pegasus yazılımının izlerinin bulunduğu savunuldu.

Hükümet, iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Telefonun yedek dosyaları, ABD merkezli dijital adli inceleme şirketi Arsenal Consulting tarafından Uluslararası Af Örgütü'ne verilmişti.

Şubatta Arsenal Consulting firması da benzer bir iddada bulunmuştu. Şirket, Wilson'a hapis cezası verilirken kullanılan delillerin, aktivistin dizüstü bilgisayarına bir casus yazılım aracılığıyla yüklendiğini öne sürmüştü. Öte yandan firma, bilgisayara sızan hacker'ın kimliğini tespit edememişti.

Terörle mücadeleden sorumlu olan ve Wilson'ın davasıyla ilgilenen Ulusal Soruşturma Ajansı (National Investigation Agency -NIA) Sözcüsü Vijayanta Goyal Arya, Arsenal Consulting'in bahsettiği belgelerin "dava açılabilir nitelikteki kanıtlara dayandırıldığını ve adli inceleme raporlarının mahkemeye sunulduğunu" savunmuştu.

Öte yandan Arya, Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarına ilişkin yorumda bulunmazken, NIA'in mahkeme tarafından tanınan laboratuvarların göndereceği raporları beklediğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'nden teknoloji uzmanı Etienne Maynier'se, Wilson'ın telefonunda casus yazılım bulunmasının "endişe verici" olduğunu söyledi.