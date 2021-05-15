Hırvatistan yarın sandık başına gidecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yapılacak yerel seçimlerde, 3 milyon 660 bin 165 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulundan (DIP) yapılan açıklamada, yarın TSİ ile 08.00-20.00'de oy kullanılabileceği, Kovid-19 tedavisi gören hastaların oylarını posta yoluyla gönderebileceği ifade edildi.

Hırvatistan'daki seçimlere 38 binden fazla aday katılırken 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Ülke genelinde açılacak 6 bin 572 seçim merkezinin her birinde 10 görevlinin yer alacağı, gerekli olması durumunda seçimlerde ikinci turun iki hafta sonra, 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

Bu arada, seçmen sayısının 2017'de yapılan seçimlerden 60 bin kişi daha az olduğu ifade edildi.

Hırvatistan'da en son 21 Mayıs 2017'de düzenlenen yerel seçimler dört yılda bir, mayıs ayında yapılıyor.

AA