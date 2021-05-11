Hollanda'da İsrail protestosu

İki gönüllü kadın tarafından organize edilen ve NIDA Partisi ile Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonunca (NIF) desteklenen gösteriye çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.

Göstericiler "Filistin için özgürlük, biz biriz" pankartının yanı sıra, "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok, sadece insan olman yeterli", "1948'den beri nefes alamıyoruz", "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük, insanlık için ayağa kalk, Filistinlilerin hayatı değerlidir, Filistin'i kurtar" ve "Siyonizmi durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, "Filistin için özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

NIF Başkanı Mustafa Aktalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Saldırıların bir an evvel durması lazım. Bölgede uzun süreçli bir barış oluşmasını ve işgal edilen toprakların geri verilmesini temenni ediyoruz." dedi.

Aktalan, "Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim. Allah onların yardımcısı olsun. Bizler de ümmet olarak kardeşlerimize hem dualarımızla destek vereceğiz hem de gereken maddi ve manevi yardımları yapacağız." ifadesini kullandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.