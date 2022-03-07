Hostomel Belediye Başkanı halka temel ihtiyaç maddeleri dağıtırken öldürüldü
Hostomel Belediye Başkanı Yuriy Prılıpko, temel ihtiyaç maddeleri dağıttığı sırada düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
Dünya 07.03.2022, 19:11
Hostomel Belediye Başkanı Yuriy İlliç Prılıpko, Hostomel sakinlerine temel ihtiyaç malzemeleri dağıtırken Rus güçlerinin saldırısında yaşamını yitirdi.
2015 yılına kadar Irpin milletvekili olan Prılıpko, o yıldan bu yana Hostomel Belediye Başkanlığını yürütüyordu.
61 yaşındaki Prılıpko, 3 çocuk babasıydı.
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