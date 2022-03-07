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Hostomel Belediye Başkanı halka temel ihtiyaç maddeleri dağıtırken öldürüldü

Hostomel Belediye Başkanı Yuriy Prılıpko, temel ihtiyaç maddeleri dağıttığı sırada düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Dünya 07.03.2022, 19:11
Hostomel Belediye Başkanı halka temel ihtiyaç maddeleri dağıtırken öldürüldü

Hostomel Belediye Başkanı Yuriy İlliç Prılıpko, Hostomel sakinlerine temel ihtiyaç malzemeleri dağıtırken Rus güçlerinin saldırısında yaşamını yitirdi.

2015 yılına kadar Irpin milletvekili olan Prılıpko, o yıldan bu yana Hostomel Belediye Başkanlığını yürütüyordu.

61 yaşındaki Prılıpko, 3 çocuk babasıydı.

#Ukrayna #rusya #hostomel belediye başkanı #Yuriy Prılıpko
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