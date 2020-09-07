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Husiler Suudi Arabistan'a İHA saldırı düzenlediklerini açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurdu

Husiler Suudi Arabistan'a İHA saldırı düzenlediklerini açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada,Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda hassas ve askeri alanların hedef alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

Kaynak: HABERTÜRK

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