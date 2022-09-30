İDDEF’in eğitim planlama çalışmaları titizlikle devam ediyor

İslam dünyasına daha verimli ve kaliteli bir eğitim sunmak için çalışan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) açtığı medreselerinde uygulanan müfredatı titizlikle hazırlıyor. Yıl boyu belirli periyotlar halinde bizzat ülkelere giderek eğitim çalışmalarını yakından ve hassasiyetle takip eden İDDEF, eğitim sezonunu başlamadan önce eğitim seminerleri düzenliyor.

Çocukluk seviyesinden başlayan medrese eğitimi, üniversite seviyesinde Yüksek İlimler Medresesiyle devam edecek olan eğitim çalışmaları Burkina Faso’da heyecanla devam ederken, inşasında son aşamaya gelinen İhtisas Merkezinin müfredatını ve eğitim kadrosunu belirleyerek taleplerin anlatıldığı, ihtiyaçların dinlendiği atölye çalışmaları sona erdi. Toplamda 17 profesöre sahip Burkina Faso’da açılışı yapılacak Yüksek İlimler Medresesinde görev yapacak 6 profesörün katılımıyla müfredat üzerine çalışma yapıldı. Kısa süre içinde faaliyete geçecek olan İhtisas Merkezinin bölge halkının ihyası için çalışacak.

İDDEF, ayrıca Burkina Faso’nun sayılı alimlerinin katılımıyla ilim konferansı düzenledi.

40 ülke 253 bölgede hizmet veren İDDEF’in, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki Külliye, Cami, Mescid ve ders halkalarıyla birlikte 80 Medresesinde 400’ün üzerinde hoca ile 10 bine yakın talebe ilim tahsilini sürdürüyor.