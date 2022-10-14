IFRC'den, Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan IFRC Sözcüsü Ewan Watson, savaşın her iki cephesindeki esirlere erişim sağlayamamaktan ötürü hayal kırıklığı içinde olduklarını belirtti.

Watson, "Her iki tarafa da savaş esirlerine düzenli şekilde erişim sağlamamıza izin verme çağrısı yapıyoruz. Çatışma süresince esirlerin durumunu kontrol etmemiz, aileleriyle iletişim halinde olabilmemiz ve yerlerini bilmemiz açısından bu hayati önem taşıyor." dedi.

IFRC'nin esirlere erişim çağrısının acil olduğunu vurgulayan Watson, Rusya ve Ukrayna güçlerinin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini kaydetti.