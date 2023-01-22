İHH, 8 ülkede 11 bin 215 Kur'an-ı Kerim hediye etti

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlar'ın Kur'an-ı Kerim ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtımlarda bulunan vakıf, 2022 yılında da çalışmalarına devam etti.

Bu kapsamda, Nijer'de 3 bin 500, Mali'de 2 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 184, Çad'da 1000, Gine'de 600, Etiyopya'da 586, Benin'de 500 ve Sudan'da 345 adet olmak üzere toplamda 11 bin 215 kişiye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Yapılan dağıtımlarla bugüne kadar İHH'nın dağıttığı Mushaf sayısı 274 bine ulaştı.

Öte yandan 2022 yılında ayrıca, Batı Afrika ülkesi Mali'de 2 cami ve 3 Kur'an kursu inşa edildi. Ülkede 4 cami ve 4 Kur'an kursunun inşa çalışmaları ise devam ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da inşasına başlanan kız Kur'an kursunun inşa çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Sudan'da bulunan 3 Kur'an kursunun da elektrik teçhizatları karşılanarak aydınlatma projeleri uygulandı.