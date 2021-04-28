İHH'dan çarpıcı rapor: En çok yetim İslam aleminde

Sokakta yaşayan ve kayıp olan çocukların tespit edilmesiyle bu rakamın iki katına çıkacağı belirtilirken, en çok yetimlerin Bangladeş, Pakistan, Endonezya ve Hindistan gibi Müslüman nüfusunun fazla olduğu ülkelerde bulunması ise dikkat çekiyor.

IHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15. Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı. Raporda, savaşlar, doğal afetler, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerle milyonlarca çocuğun yetim kaldığının altı çizilirken, bu çocukların yarısının ise her türlü ilgi ve alakadan yoksun bir şekilde sokaklarda yaşadığı belirtildi. Velisiz, sahipsiz olan çocukların ise maalesef organ, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin eline düştüğü vurgulandı.

HER GÜN 10 BİN ÇOCUK YETİM KALIYOR

UNICEF verilerine yer verilen raporda, dünyada her gün 10 bin yakın çocuğun öksüz/yetim kaldığı belirtilirken, uluslararası kabul gören rakamlara göre ise dünyadaki öksüz ve yetim sayısının en az 140 milyon olduğu kaydedildi. Sokaklarda yaşayan ve kayıp çocuklara ulaşmanın zorluğundan dolayı gerçek sayının tespit edilemediğinin hatırlatıldığı raporda, gerçek rakamın 400 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

BAŞLICA SEBEP DOĞAL AFETLER

Yetimliğe yol açan en yaygın sebeplerden biri kuşkusuz doğal afetler olduğunun vurgulandığı raporda, son 20 yılda meydana gelen doğal afetlerde 750 bine yakın insanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Bu afet ve ölümlerin neticesinde yüz binlerce çocuğun da yetim veya korumasız kaldığının kaydedildiği raporda, “Bu ölümlerin yüzde 79’u Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Filipinler gibi Asya’nın kırılgan ülkelerinde yaşanmıştır. Dolayısıyla yetim sayılarının en yüksek olduğu yerler de bu ülkelerdir” ifadelerine yer verildi.