İHH'dan Lübnan'da 57 bin 815 kişiye ramazan yardımı

İHH açıklamasına göre, "Ramazanda Umut Var" sloganıyla Lübnan'a giden İHH ekipleri, başkent Beyrut ve çevresinde hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Vakfın kumanya yardımlarından 49 bin 250, zekat ve fitre bağışlarından ise 3 bin 865 kişi faydalandı. Bölgedeki çocuklara bayramlık hediye eden İHH ekibi, 3 bin 200 kişiye de iftar verdi.

Yardımlardan hem Lübnanlı mağdurlar hem de ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mülteciler hem de Beyrut'ta bulunan ihtiyaç sahibi Türk topluluğu aileler yararlandı.

Vakfın Lübnan'daki yardım dağıtımlarına "Kafalar" Youtube ekibinden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin de katıldı.

Ramazan çalışmalarını icra etmek üzere bölgede bulunan İHH ekibi, öte yandan Lübnan'ın Sayda bölgesinde bulunan Ayn Elhelva Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere tıbbi yardımda bulundu. Koronavirüsle mücadele için Aksa Hastanesi'nin bir odasına vantilatör, şırınga pompaları, hasta yatakları ve ekipmanları teslim edildi.

Hayırseverler, zekatları, fitreleri, sadakaları ve kumanyalarıyla İHH'nin ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

AA