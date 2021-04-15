İHH'dan öğrencilere iftar
İHH, yardımlarına devam ediyor. Sudan'da bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesinde eğitim gören yerli ve yabancı öğrencilere iftar verildi.
Dünya 15.04.2021, 20:41
Başkent Hartum'daki etkinlikte 200 üniversite öğrencisine kumanya dağıtıldı, 150 öğrenciye iftar verildi.
İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, Sudan'daki ramazan çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Başkent Hartum'da bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 200 evli öğrenciye Welcome to Islam Organization'da düzenledikleri etkinlikte kumanya dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Bahçi, "Ardından 150 öğrenciye de iftar sofrası kurduk." dedi.
Bahçi, Hartum'un yanı sıra Beyaz Nil eyaletinin Düveym şehrinde de 400 muhtaç aileye gıda desteği verdiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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