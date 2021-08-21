İİT, Afganistan için olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Afganistan'daki durumları görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine teşkilatın yarın Cidde kentindeki genel merkezinde daimi üyeler düzeyinde toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Afganistan'daki son durumların görüşüleceği ifade edildi.

Afganistan'da Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

AA